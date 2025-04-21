Bakü'de Eğitim İşbirliği İçin "Türk Barometresi 2024" Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakü'de Eğitim İşbirliği İçin Önemli Toplantı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türk Barometresi 2024-Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği" konulu tanıtım toplantısı düzenlendi. Sosyal Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç ve birçok akademisyen katıldı.

Türk Barometresi 2024 Araştırması

Toplantıda, Türk Akademisi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türk devletleri arasındaki eğitim işbirliklerine dair verileri içeren "Türk Barometresi 2024" Araştırması ele alındı. Oruç, bu projenin Türk coğrafyasının bilimsel açıdan derinlemesine araştırılarak, geleceğe yönelik stratejilerin belirlendiğini vurguladı.

Birlik ve İşbirliği Vurgusu

Oruç, Türk dünyasında daha sağlam bir birliktelik için eğitim ve bilim alanındaki işbirliklerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Haydar Aliyev Burs Programı ve Karabağ Üniversitesinde Türk Dünyası Bilim Merkezi önerilerinde bulundu. Şuşa'da Türk Dünyası Yüksek Müzik Okulu kurulmasını da öneren Oruç, Avrupa Birliği'nin Türk dünyasına yönelik planlarını eleştirdi.

AB'nin Planlarına Tepki

Oruç, Avrupa Birliği'nin Emir Timur'un vatanı Semerkand'da Türk dünyasını bölme çabalarının başarısız olacağını vurguladı. Türkiye'nin 60 yıldır Brüksel kapılarında bekletildiğine ve Orta Asya'nın Batı için arka bahçe haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Bu tür girişimlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mustafayev’den Eğitim Vurgusu

Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, "Türk Barometresi" Projesi'nin sosyolojik araştırmalarla Türk ülkeleri arasındaki entegrasyon süreçlerine dair toplumun görüşlerini belirlemeyi amaçladığını söyledi. Araştırmada, Türk cumhuriyetlerindeki eğitim kurumlarında görev yapan 4 bin 131 öğretim elemanı ve 156 rektörün görüşlerinin toplandığını aktardı.

Toplantının Bilimsel Bulguları

Mustafayev, bu çalışmaların Türk devletlerinin ortak eğitim ve bilim politikaları geliştirerek daha güçlü hale gelmelerinin gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Toplantıda, ayrıca Türk Barometresi Projesi'nin koordinatörleri ve farklı üniversitelerden akademisyenler, araştırma bulgularını ülkelere göre değerlendirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Barometresi 2024-Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği: Güncel Gerçekler ve Geleceğe Bakış" başlıklı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Barometresi 2024-Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği: Güncel Gerçekler ve Geleceğe Bakış" başlıklı tanıtım toplantısı düzenlendi.