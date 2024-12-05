Bakü'de 'Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet' Konferansı Düzenlendi

Bakü'de Uluslararası Konferans: Geri Dönüş Hakkı ve Adalet

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Geri Dönüş Hakkı - Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Batı Azerbaycan Topluluğu tarafından düzenlenen organizasyona, 51 ülkeden 200'den fazla devlet yetkilisi, siyasetçi ve akademisyen katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, Batı Azerbaycan Topluluğu'nun çalışmalarının, yıllarca haksızlıklara maruz kalmış ve evinden zorla çıkarılmış Azerbaycanlıların durumu üzerinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Batı Azerbaycan meselesinin ve topluluğun faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Barışçıl, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş sağlama çabaları uluslararası hukukla tamamen uyumludur." dedi.

İnsan Hakları ve Ermenistan'ın Yanıtı

Azerbaycanlıların Ermenistan'a dönüşünün bir toprak meselesi değil, bir insan hakları meselesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Ermenistan hükümetinin Batı Azerbaycan Topluluğu'nun diyalog çağrılarına yanıt vermediğini belirtti. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinin sonuçlarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu süreçte daima Azerbaycan'ın yanında yer aldığını vurguladı.

Azerbaycan Kültür Mirası ve Uluslararası Destek

Çavuşoğlu, Ermenistan'daki yıkılan Azerbaycan kültürel mirasına da dikkat çekerek, "UNESCO Misyonuna izin verilmemesi üzüntü vericidir." dedi. Uluslararası toplumun Batı Azerbaycanlılar için adaletin sağlanmasında aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Bölgesel Barış ve İstikrar İçin İş Birliği

Konferansta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Çavuşoğlu, "Bölgede adil barış ve güvenliği sağlamak, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak arzusudur." ifadelerine yer verdi. 30 yıllık adaletsizliğin ardından barış tesis etmenin zorluklarına rağmen, köprüler kurma zamanının geldiğini belirtti.

Konferans sırasında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in mesajı okundu ve bazı katılımcılara Batı Azerbaycan Topluluğu'na fahri üyelik belgeleri verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Geri Dönüş Hakkı-Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Geri Dönüş Hakkı-Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.