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Bakü'de Karabağ Zaferi İçin Koşu Düzenlendi

Bakü'de, 2. Karabağ Savaşı zaferinin 4. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Koşusu'na geniş katılım oldu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:26
Bakü'de Karabağ Zaferi İçin Koşu Düzenlendi

Bakü'de Zafer Koşusu Heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin dördüncü yılı kutlamaları çerçevesinde "Zafer Koşusu" gerçekleştirildi. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu üstlenilen etkinlik, Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta yapıldı.

Katılımcılar Büyük İlgi Gösterdi

Koşuya profesyonel sporcuların yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Organizasyona katılanların ödedikleri kayıt ücretlerinin, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek amacıyla kurulan Yaşat Fonuna bağışlanacağı duyuruldu. Katılımcılar, bitiş çizgisini ulaşmak için toplamda 10 kilometre mesafe koştu.

Türk Temsilcileri de Koşuya Katıldı

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk eğitim kurumlarında görevli 25 öğretmen de iştirak etti.

Büyükelçi Temsilcisi Aydoğan'ın Açıklamaları

Yurdagül Aydoğan, basına yaptığı açıklamada: "Bugünü anmak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle can cana, yan yana olduğumuzu göstermek için buradayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi yad ediyoruz. İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Hep yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz'dan Mesaj

Abdullah Yılmaz ise, "Karabağ Zaferi'nin 4. yılında çok büyük mutlulukla bu organizasyona katıldık. Şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimize dua ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin ilelebet ayakta ve payidar kalması için dualarımızla kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün bizim için ve Azerbaycan için çok mutlu bir gün." diyerek düşüncelerini paylaştı.

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