Bakü'de Osmanlı Geleneği: 'Dualı Sultan Gömlekleri' Sergisi Açıldı

Bakü'de 'Dualı Sultan Gömlekleri' Sergisi Takdim Edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açılan 'Dualı Sultan Gömlekleri' sergisi, Osmanlı padişahlarının savaşlar sırasında kullandığı, dualı gömleklerin birebir ölçülerinde yapılan eserlerden oluşmaktadır. Sergi, Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler ve Katılımcılar

Serginin açılışına; Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar, sinema ve tiyatro oyuncuları, bürokratlar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, serginin anlamı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Osmanlı Geleneğine Yolculuk

Karakılıç, dualı sultan gömleklerinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu, İslamiyet öncesi Türklerden başlayarak Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığını vurguladı. Bu gömleklerin padişahlar tarafından savaşlarda zafer kazanmak ve kötülüklerden korunmak amacıyla giyildiğini ifade etti.

Kültürel Birlik ve İş Birliği

Karakılıç, sergide yer alan bir gömleğin Azerbaycan Edebiyat Müzesi'nde sergilendiğini belirterek, bunun Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih, kültür ve inanç birliğinin bir simgesi olduğunu dile getirdi.

Sanat ve Manevi Değerler

Hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu, 15 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ve maddi beklentileri olmaksızın kültüre hizmet ettiklerini aktardı. Vanlıoğlu, dualı gömleklerin manevi anlamlar taşıyan sanat eserleri olduğunu, üzerlerinde işlenen ayetler, hadisler ve sembollerin hem fiziksel hem de manevi koruma sağladığını belirtti. Ayrıca, bu koleksiyonun Osmanlı'nın kültürel mirasını gözler önüne serdiğini vurguladı.

'Dualı Sultan Gömlekleri' sergisi, 30 eserden oluşmakta olup, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecektir.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünce Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde açılan, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan serginin açılışına, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar, sinema ve tiyatro oyuncuları, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünce Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde açılan, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan serginin açılışına, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar, sinema ve tiyatro oyuncuları, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.