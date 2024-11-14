Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde Özbekistan Pavilyonu'nda gerçekleştirilen bu önemli toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29 Başkanı olan Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov, Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erlan Nısanbayev, Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Çevre Sorunlarının Çözümü İçin İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, çevre sorunlarının çözülmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefine özel bir önem atfedildi. Bölgesel ve uluslararası çevre sorunlarının çözümünde ortak bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonrası, COP29'da ele alınacak sorunların çözümü için bir niyet gösteren TDT’nin ortak eylem bildirisi imzalandı. Bu belge ile üye ülkelerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek adına aktif işbirliğine devam etme kararlılığı pekiştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.