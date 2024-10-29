Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Bakü Türk Şehitliği'nde Anlamlı Tören

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve çeşitli Türk kurumlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Şehitler İçin Saygı Duruşu

Törende, Büyükelçi Bağcı, Şehitlik Anıtı'na çelenk koyarak, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nı seslendirdi.

Anı Defteri ve Ziyaretler

Büyükelçi Bağcı, şehitlik anı defterini imzaladıktan sonra temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ayrıca, Bağcı ve beraberindeki heyet, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı’nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Cumhuriyet Bayramı Töreni

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından, her iki ülkenin milli marşları okundu.

Ödüller ve Performanslar

Etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet Oratoryosu’nu seslendirmesiyle devam etti. İlk ve ortaokul öğrencileri de müzik eserleri ve dans gösterileri sergileyerek bayram coşkusunu paylaştı. Ayrıca, Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit, Şehitlik Anıtı'na çelenk koydu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit, Şehitlik Anıtı'na çelenk koydu.