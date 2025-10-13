Bakü'de Üçlü Zirve: Azerbaycan-Rusya-İran Ulaşım, Enerji ve Gümrük İşbirliği

Bakü'de Üçlü Zirve: Azerbaycan, Rusya ve İran İşbirliğini Güçlendiriyor

Toplantı ve katılımcılar

Bakü'de düzenlenen üçlü toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık başkanlık etti. Görüşmede ulaştırma, enerji ve gümrük alanlarında karşılıklı yarar sağlayacak işbirlikleri ele alındı.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru ve altyapı projeleri

Toplantıda, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru kapsamında yer alan Kazvin-Reşt-Astara (İran) - Astara (Azerbaycan) demiryolunun Reşt-Astara kesiminin inşasının sürdürülmesi vurgulandı. Bölgesel entegrasyonun desteklenmesi ve koridor üzerinden taşınan yükün artırılması hedefleniyor.

Mustafayev, koridorun bölge ülkelerinin ekonomik entegrasyonuna katkı sağladığını belirterek, bu hat üzerinden taşınan yük miktarının önceki yıla göre yüzde 8,3 arttığını kaydetti. Ayrıca 2022'den bu yana Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların yaklaşık yüzde 90 oranında arttığını, transit sürelerin ise önemli ölçüde kısaldığını ifade etti.

Altyapı yatırımları kapsamında Mustafayev, Astaraçay Nehri üzerindeki otoyol ve demir yolu köprülerinin tamamlandığını, İran'ın Astara kentinde Azerbaycan tarafından sürdürülen Güney Yük Terminali'nin bitme aşamasında olduğunu ve Horadiz-Ağbend demir ve kara yolunun yapımının gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını hatırlattı.

Enerji bağlantıları ve gümrük modernizasyonu

Enerji işbirliğine değinen Mustafayev, Azerbaycan'ın hem İran hem de Rusya elektrik şebekeleriyle ayrı ayrı bağlantıları bulunduğunu ve bunun sayesinde elektrik enerjisi alışverişi ile ticaretinin mümkün hale geldiğini söyledi. Gündemdeki önemli konulardan birinin Azerbaycan, İran ve Rusya'nın elektrik ağlarının üçlü formatta senkronizasyonu olduğunu belirtti.

Mustafayev ayrıca bu sürecin, gümrük geçiş noktalarının eş zamanlı olarak modernize edilmesini gerektirdiğini vurgulayarak, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesinin öncelikli işbirliği alanları arasında olduğunu kaydetti.

Rusya'dan değerlendirme

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, üç ülkenin engelsiz lojistik ve uyumlu kural ve standartlarla ortak emtia pazarı oluşturmayı hedefleyen çalışmalar yaptığını söyledi. Overçuk, Barents ve Baltık denizlerinden Basra Körfezi'ne kesintisiz lojistik sağlanması amacıyla koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Overçuk, bu çalışmaların üç ülkedeki üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçılar için en iyi rekabet koşullarını yaratacağını, ekonomilere genişleme, yeni istihdam, gelir artışı ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde ek fırsatlar sunacağını ifade etti.

Sonuç

Toplantı, ulaştırma, enerji ve gümrük alanlarında somut altyapı projeleri ve dijitalleşme adımlarıyla bölgesel entegrasyonun derinleştirilmesine yönelik kararlılığı ortaya koydu. Taraflar, hem üçlü hem ikili formatlarda işbirliğini genişletme niyetinde olduklarını vurguladı.

