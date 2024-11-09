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Bakü'de Zafer Parkı'na Yoğun İlgi: 2. Karabağ Savaşı'nın Anısına Açıldı

Bakü'de 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına açılan Zafer Parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:15
Bakü'de Zafer Parkı'na Yoğun İlgi: 2. Karabağ Savaşı'nın Anısına Açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısını yaşatmak amacıyla inşa edilen Zafer Parkı, açılışının hemen ardından ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Parkın açılışını dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Açılış sonrası, pek çok Azerbaycanlı halk, ellerindeki bayraklarla parka akın ederek, Karabağ Zaferi'ni sembolize eden yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Bakü'nün merkezi bölgelerinden birinde, Hazar Denizi kıyısında yer alan park, toplam 10 hektarlık bir alanı kaplıyor. Parkın girişinde, yüksekliği 44 metre olan ve 44 sütundan oluşan Zafer Takı yer alıyor. Bu 44 rakamı, 2. Karabağ Savaşı'nın 44 gün sürdüğüne yapılan bir atıfta bulunuyor.

Zafer Parkı'nda, Azerbaycan halkının birliğini temsil eden ve Zafer Günü olan 8 Kasım'a gönderme yapan anıt da bulunuyor. Anıtın çevresinde, Karabağ halılarının motiflerini içeren yeşil alanlar yer alıyor.

Ayrıca, parkta ilerleyen dönemlerde bir müze kurulması planlanıyor. Bu müzede, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin kişisel eşyaları sergilenecek ve onlara dair bilgiler paylaşılacak.

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