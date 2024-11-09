Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Azerbaycan'ın Gururu: Dev Bayrak!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Bayrak Meydanı'nda dalgalanan dev bayrak ile tarihe geçti. Göndere çekilen bu dev bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı'na "en büyük bayrak" olarak kaydedildi.

Bayrağın Özellikleri

Bayrak Meydanı'nda gerçekleştirilen tadilatların ardından, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından dün göndere çekilen Azerbaycan bayrağı, ölçüleriyle dikkat çekiyor.

Bayrağın eni 36 metre, uzunluğu ise 72 metre olup, toplam ağırlığı 500 kilogramdan fazladır. Bu dev bayrak, 6 terzi tarafından yaklaşık 2 haftada hazırlandı.

Hazar Denizi'nde Dalgalanan Gurur

Hazar Denizi kıyısında, 191 metrelik bir direkte dalgalanan bayrak, Bakü'nün birçok bölgesinden rahatlıkla görülebiliyor. Bu muazzam projenin tamamlanmasıyla birlikte, Azerbaycan'ın ulusal kimliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bayrak Meydanı'nda dalgalanan bayrak, göndere çekilen "en büyük bayrak" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.