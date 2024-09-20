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Bakü Türk Anadolu Lisesi Mezunları İki Ülkenin Kardeşliğine Katkı Sağlayacak

Bakü Türk Anadolu Lisesi, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğunu pekiştiren başarılı mezunlar yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:24
Bakü Türk Anadolu Lisesi Mezunları İki Ülkenin Kardeşliğine Katkı Sağlayacak

Bakü Türk Anadolu Lisesi Mezunları İki Ülkenin Kardeşliğine Katkı Sağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Bakü Türk Anadolu Lisesi’nin Müdürü Abdullah Yılmaz, okulun hem Azerbaycan hem de Türkiye için önemli bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.

Başarı Hedefi ile Eğitimi Sürdürüyoruz

Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mezunlarımızın iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceğine eminim.” şeklinde konuştu. Yaz tatilinde okulun ihtiyaç doğrultusunda tadilat ve düzenlemeler yapıldığını belirten Yılmaz, “Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini yetiştiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Güçlü Eğitim Kadrosu ile İkili Eğitim Sistemi

Okulda ikili eğitim verdiklerini ifade eden Yılmaz, “72 sınıfımız var ve Türkiye'den 95, Azerbaycan'dan 10 öğretmenimiz ile eğitim veriyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, okulda üç adet robotik kodlama ve yazılım sınıfı ile çeşitli laboratuvarların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Üniversite Yerleştirme Oranı Yüzde Yüz

Yılmaz, “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla eğitim sağladıklarını belirterek, “2022-2023 eğitim yılı mezunlarımız arasında üniversiteye yerleştirme oranı yüzde yüz.” dedi. Geçen yıl 140 mezundan 139'unun üniversiteye yerleştiğini açıklarken, bu yıl mezun olacak 165 öğrencinin de saygın üniversitelere kabul edileceğinden emin olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'da Tercih Edilen Okul

Bakü Türk Anadolu Lisesi, mezunlarının Türkiye’deki devlet üniversitelerinde harç muafiyeti olması nedeniyle Azerbaycan’da en çok tercih edilen okul konumunda olduğunu belirten Yılmaz, “Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edip, başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah...

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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