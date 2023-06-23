Bakü'de Çıkan Yangında İtfaiye Erinin Yaptığı Kahramanca Davranış

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'nün Yasamal ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sürerken bir itfaiye erinin, binanın alt katında bulunan dükkanın önünde asılı Türk ve Azerbaycan bayraklarını zarar görmesin diye indirmesi dikkat çekti. İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.