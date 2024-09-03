Balear Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

226 Düzensiz Göçmen Balear Adaları'na Ulaştı

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, 8 tekne aracılığıyla 226 düzensiz göçmene ev sahipliği yaptı. Yerel yönetim ve jandarma tarafından yapılan açıklamalara göre, bu göçmenlerin tamamı Kuzey Afrika kökenli ve sağlık durumları iyi.

Ibiza'ya Gelen Göçmen Sayısında Rekor

Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden 101'i, İbiza Adası gibi turizm açısından önemli bir merkeze geldi. Bu durum, son yıllarda İbiza'ya ulaşan en büyük düzensiz göçmen grubu olma özelliği taşıyor.

Artan Düzensiz Göç Sayıları

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın başından itibaren Balear Adaları’na gelen düzensiz göçmen sayısı, geçen yılın toplamını geçerek 2 bin 953 olarak kaydedildi. Bu durum, Balear Adaları'nın Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler için önemli bir güzergah haline geldiğini gösteriyor.

Diğer Güzergâhların Durumu

Kuzey Afrika'nın kıyılarından İspanya’ya ulaşan düzensiz göçmenlerin en yoğun geçiş güzergahı Kanarya Adaları olurken, Balear Adaları da aynı zamanda oldukça sık kullanılan bir rota olarak dikkat çekiyor.