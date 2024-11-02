Balfour Deklarasyonu Protestosu: 107 Yılda Değişmeyen Gerçekler

Balfour Deklarasyonu Protesto Edildi

Birleşik Krallık'ın Filistin üzerindeki etkileri, Türk başkenti Ankara'da düzenlenen bir protestoyla tekrar gündeme geldi. 107 yıl önce ilan edilen Balfour Deklarasyonu'na karşı düzenlenen gösteri, Ankara'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği önünde gerçekleştirildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) Açıklama Yaptı

Etkinliğe katılan grup, ANFİDAP'ın çağrısı üzerine bir araya gelerek İngiltere'yi protesto eden sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan Aziz Oğuzhan Karaman, Balfour Deklarasyonu'nun tarihsel önemi ve günümüzde Filistin'de devam eden savaşların sebepleri üzerine yorumlarda bulundu.

Balfour Deklarasyonu ve Filistin’deki Soykırım

Karamanoğlu,"Balfour Deklarasyonu sadece geçmişte gerçekleşmiş bir olay değildir. Bugün Filistin'de yaşanan soykırımların acı gerçeklerinden biridir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İngiltere’nin tarihsel rolünün sürdüğünü ve bu durumu uluslararası alanda sorgulamanın gerekliliğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık ve Geçmişten Günümüze Etkisi

Karaman, "İngiltere, kendisini 'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' olarak tanımlarken aslında gittikleri her yerde karanlık bir iz bırakmıştır" diyerek, Balfour'un tarihsel izinin günümüze nasıl sirayet ettiğini vurguladı.

Adalet ve Özgürlük İçin Mücadele

Protestoda konuşan ANFİDAP üyeleri, Filistin halkının özgürlüğü ve adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiler. "Balfour Deklarasyonu ve onun sonuçları asla kabul edilemez. Özgür Filistin için mücadelemiz asla sona ermeyecek" şeklinde lidere tamamlandı.

Tarihin Karanlık Noktası

2 Kasım 1917'de yapılan Balfour Deklarasyonu, Birleşik Krallık'ın Filistin'de bir İsrail devleti kurma hedefini destekleme kararını veren bir belgedir. Bu tarih, bugüne dek süregelen tartışmalara da zemin hazırlamaktadır. Dönemin dışişleri bakanı Arthur James Balfour'ün, bu desteği Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektup ile duyurduğu biliniyor.

Protestocular, Filistin halkının haklarının ihlal edildiğini ve bu duruma karşı durmanın şart olduğunu ifade ederek, Filistin için adalet talep etme sürecinin devam edeceğini duyurdular.