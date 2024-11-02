DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.835,42 -0,63%

Balfour Deklarasyonu Protestosu: 107 Yılda Değişmeyen Gerçekler

Balfour Deklarasyonu, 107 yıl sonra Ankara'da protesto edildi. Filistin halkı için hükmü geçerli olmayan tarihler ve belgeler var.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:49
Balfour Deklarasyonu Protestosu: 107 Yılda Değişmeyen Gerçekler

Balfour Deklarasyonu Protesto Edildi

Birleşik Krallık'ın Filistin üzerindeki etkileri, Türk başkenti Ankara'da düzenlenen bir protestoyla tekrar gündeme geldi. 107 yıl önce ilan edilen Balfour Deklarasyonu'na karşı düzenlenen gösteri, Ankara'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği önünde gerçekleştirildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) Açıklama Yaptı

Etkinliğe katılan grup, ANFİDAP'ın çağrısı üzerine bir araya gelerek İngiltere'yi protesto eden sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan Aziz Oğuzhan Karaman, Balfour Deklarasyonu'nun tarihsel önemi ve günümüzde Filistin'de devam eden savaşların sebepleri üzerine yorumlarda bulundu.

Balfour Deklarasyonu ve Filistin’deki Soykırım

Karamanoğlu,"Balfour Deklarasyonu sadece geçmişte gerçekleşmiş bir olay değildir. Bugün Filistin'de yaşanan soykırımların acı gerçeklerinden biridir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İngiltere’nin tarihsel rolünün sürdüğünü ve bu durumu uluslararası alanda sorgulamanın gerekliliğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık ve Geçmişten Günümüze Etkisi

Karaman, "İngiltere, kendisini 'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' olarak tanımlarken aslında gittikleri her yerde karanlık bir iz bırakmıştır" diyerek, Balfour'un tarihsel izinin günümüze nasıl sirayet ettiğini vurguladı.

Adalet ve Özgürlük İçin Mücadele

Protestoda konuşan ANFİDAP üyeleri, Filistin halkının özgürlüğü ve adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiler. "Balfour Deklarasyonu ve onun sonuçları asla kabul edilemez. Özgür Filistin için mücadelemiz asla sona ermeyecek" şeklinde lidere tamamlandı.

Tarihin Karanlık Noktası

2 Kasım 1917'de yapılan Balfour Deklarasyonu, Birleşik Krallık'ın Filistin'de bir İsrail devleti kurma hedefini destekleme kararını veren bir belgedir. Bu tarih, bugüne dek süregelen tartışmalara da zemin hazırlamaktadır. Dönemin dışişleri bakanı Arthur James Balfour'ün, bu desteği Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektup ile duyurduğu biliniyor.

Protestocular, Filistin halkının haklarının ihlal edildiğini ve bu duruma karşı durmanın şart olduğunu ifade ederek, Filistin için adalet talep etme sürecinin devam edeceğini duyurdular.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı
2
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu
4
KGM'den Uzun Yol Temizliği Açıklaması
5
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı
6
Bursa'da Cinayet İddiası: Yabancı Çalışan Öldürüldü
7
IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi