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Bali Adası'nda Trafik Kazası Geçiren Türk Vatandaşı İstanbul'da Tedavi Altında

Bali'de trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul'a getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:03
Bali Adası'nda Trafik Kazası Geçiren Türk Vatandaşı İstanbul'da Tedavi Altında

Bali Adası'nda Trafik Kazası Geçiren Türk Vatandaşı

Endonezya'nın Bali Adası'nda meydana gelen bir trafik kazası sonucunda yaralanan Tuğcan Işık, ülkesine dönerek İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koordinasyon İle Türkiye'ye Getirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Tuğcan Işık, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) arasında gerçekleştirilen işbirliği ile hastaneye nakledilmiştir.

Devletin Destek Mesajı

Paylaşımda, "Devletimiz çok büyük bir devlettir ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın iyi ve kötü gününde gerektiği şekilde yanındadır. Tuğcan Işık, Türk hekimlerine emanet." ifadelerine yer verilmiştir. Hastanede Işık'ın tedavi sürecinin dikkatle yürütüleceği belirtildi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık, İstanbul'a...

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık, İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık, İstanbul'a...

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık, İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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