Bali Adası Uçuşları İptal: Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki Patlama Endişeleri Artırdı

Endonezya'da Yanardağ Hareketliliği Uçuşları Etkiliyor

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda artan volkanik aktiviteler, Bali Adası'na olan birçok yurt dışı uçuşunu olumsuz etkiledi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağın patladığı ve çevresine kül püskürttüğü belirtildi. Bu durum, Bali'deki I Gusti Ngurah Rai (Denpasar) Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşların iptaline yol açtı.

Uçuş İptalleri Hakkında Açıklama

Havalimanı genel müdürü Ahmad Syaugi Shahab, bugün itibarıyla 26 yerel ve 64 uluslararası uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen uçuşlar arasında Singapur, Katar, Hindistan, Malezya ve Hong Kong gibi yerlerden gelen hava yolu şirketleri yer alıyor.

Özellikle Avustralya merkezli Qantas, Virgin Australia, Jetstar ve Yeni Zelanda'nın Air New Zealand hava yolu firmaları, uçuşların güvenli olmadığı gerekçesiyle bazı seferleri iptal etti veya erteledi.

Kül Bulutları Nedeniyle Uçaklar Geri Dönmek Zorunda Kaldı

Güney Kore merkezli Korean Air ise, Bali'ye giden 2 uçağının kül bulutları nedeniyle Incheon Uluslararası Havalimanı'na geri döndüğünü bildirdi.

Son Gelişmeler ve Uyarılar

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'daki patlamasında 9 kişinin yaşamını yitirmesi, bölgedeki volkanik hareketliliğin ciddiyetini artırdı. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), volkanik aktivitelerin artması sebebiyle bölgede en yüksek alarm düzeyi olan "4. seviye" uyarısı verdi.

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Endonezya, 130 aktif yanardağ ile dikkat çekiyor. Uçuş iptalleri ve güvenlik endişeleri, bölgedeki seyahat planlarını alt üst etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.