Balık Avı Sezonu Başladı: Palamut Tezgahları Süsleyecek

Palamut Sezonu Açıldı

Denizlerde 1 Eylül'de start alan balık avı sezonunun ilk günleri, tezgahların palamutla dolup taşmasıyla geçiyor. Bu sene balıkçılar, denize bıraktıkları ağlarla bol miktarda palamut yakalayarak, limanlara geri dönüyor.

Palamutun Fiyatı ve İlgisi

Sinop, Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olarak bu sezon palamutun bolca avlandığı bir yer haline geldi. Tezgahlarda tanesi 40 liradan başlayan fiyatlarla satılan palamutlara, vatandaşlardan yoğun talep geldiği gözlemleniyor.

Kooperatif Başkanı'ndan Açıklama

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Son yılların en bereketli palamut sezonunu yaşıyoruz. Tezgahlarımız tamamen palamutla dolmuş durumda. Vatandaşımız uygun fiyatlarla balık tüketme fırsatını yakalıyor. İlgi oldukça yoğun; o kadar ki diğer balık türleri satılmıyor bile" ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umutlar

Ünlü, palamut bolluğunun devam edeceğini ve bu durumun hem balıkçılar hem de vatandaşlar açısından memnuniyet edici bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.