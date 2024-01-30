Balıkçı teknesi battı 3 kişi öldü 2 kişi aranıyor

Dikili'de balıkçı teknesinin batması sonucu 10 kişilik mürettebattan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si ise kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkçı teknesi battı 3 kişi öldü 2 kişi aranıyor
Yayın Tarihi:

Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında, balıkçı teknesi battı. Balık avlamak için denize çıktığı söylenen teknede 10 kişi vardı. Teknenin batma nedeni henüz bilinmiyor. Teknedekilerden 8'i kurtarılırken, 2'si kayboldu. Kurtarılanlardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'sinin aranması devam ediyor.

Denize çıkarak balık avlamaya giden teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman isimli kişilerin bulunduğu bildirildi.

İZMİR'DE BATAN BALIKÇI TEKNESİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar hayatlarını kaybettikleri, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır'ın ise kayıp oldukları öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumu duyar duymaz bölgeye 3 bot ve 1 helikopter göndererek arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Öne Çıkanlar
Emeklilere oh çektiren gelişme! Başvurana o paralar geri ödenecek Emeklilere oh çektiren gelişme! Başvurana o paralar geri ödenecek
Tarım Kredi kahvaltılık ürünlerinde şok geçirtecek fiyatlara imza attı! Süt, çay, salam, peynir hepsi bedavadan satışta Tarım Kredi kahvaltılık ürünlerinde şok geçirtecek fiyatlara imza attı! Süt, çay, salam, peynir hepsi bedavadan satışta
Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak Gratis’te aynı üründen 2.sini alırsanız sadece 1 TL ödeyeceksiniz! 31 Ocak’a kadar geçerli olacak
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Sınırda terör operasyonu: 1 FETÖ 1 DAEŞ olmak üzere 3 örgüt mensubu ele geçirildi Sınırda terör operasyonu: 1 FETÖ 1 DAEŞ olmak üzere 3 örgüt mensubu ele geçirildi Uşak merkezli 21 ilde Sibergöz-21 operasyonu: 156 gözaltı Uşak merkezli 21 ilde Sibergöz-21 operasyonu: 156 gözaltı Gazze açlık sınırında: İsrailliler ise yapılan yardımları engellemek için gösteri yapmayı sürdürüyor Gazze açlık sınırında: İsrailliler ise yapılan yardımları engellemek için gösteri yapmayı sürdürüyor İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Bursa, Ankara dikkat! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Bursa, Ankara dikkat! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu