Balıkçı teknesi battı 3 kişi öldü 2 kişi aranıyor

Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında, balıkçı teknesi battı. Balık avlamak için denize çıktığı söylenen teknede 10 kişi vardı. Teknenin batma nedeni henüz bilinmiyor. Teknedekilerden 8'i kurtarılırken, 2'si kayboldu. Kurtarılanlardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'sinin aranması devam ediyor.

Denize çıkarak balık avlamaya giden teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman isimli kişilerin bulunduğu bildirildi.

İZMİR'DE BATAN BALIKÇI TEKNESİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar hayatlarını kaybettikleri, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır'ın ise kayıp oldukları öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumu duyar duymaz bölgeye 3 bot ve 1 helikopter göndererek arama kurtarma faaliyetlerine başladı.