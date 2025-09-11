Balıkesir Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve baskın gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada 14 gram sentetik kannabinoid, 19 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca ilçede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

