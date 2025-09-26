Balıkesir Burhaniye'de Halk Otobüsü Zeytinliğe Devrildi: 9 Yaralı

Balıkesir Burhaniye'de Halk Otobüsü Zeytinliğe Devrildi

Kaza ve müdahale

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait bir halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kırsal Kırtık Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan, sürücülüğünü Namık K. (39)'nin yaptığı 10 BTT 05 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan İsmet G. (73), Semra G. (46), Bedriye Y. (43), Erol D. (63), Ali B. (66), Neziha D. (57), Yıldız E. (64) ve Hasan Ş. (77) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve trafik

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

