Balıkesir Burhaniye'de Halk Otobüsü Zeytinliğe Devrildi: 9 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı, yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:09
Balıkesir Burhaniye'de Halk Otobüsü Zeytinliğe Devrildi: 9 Yaralı

Balıkesir Burhaniye'de Halk Otobüsü Zeytinliğe Devrildi

Kaza ve müdahale

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait bir halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kırsal Kırtık Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan, sürücülüğünü Namık K. (39)'nin yaptığı 10 BTT 05 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan İsmet G. (73), Semra G. (46), Bedriye Y. (43), Erol D. (63), Ali B. (66), Neziha D. (57), Yıldız E. (64) ve Hasan Ş. (77) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve trafik

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu...

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Parka Düşen Buz Kütlesi Güvenlik Kamerasında
2
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Malezyalı Mevkidaşı Hasan ile Görüştü
3
Bangladeş: Gazze'deki İnsani Kriz 'Soykırım' — BM Genel Kurulu'nda Kritik Çağrı
4
Sivas'ta Dilenci 337 Lirayı Lahmacuna Gizledi: Zabıta 14 Kişiyi Yakalandı
5
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı
6
Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı