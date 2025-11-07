Balıkesir Burhaniye'de Kaymakam Cumali Atilla ve Emniyet Müdürü Faik Karabaş Huzurevi Ziyareti

Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde sıcak sohbet ve hediyeleşme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam Cumali Atilla ve Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler tarafından karşılanan konuklar, sakinlerle bir araya gelerek sohbet etti ve yaşlılara hediyeler takdim etti.

Ziyarete, komiser Esra Başol öncülüğündeki Toplum Destekli Polislik Amirliği görevlileri ile kaymakam eşi Lütfiye Atilla de katıldı. Ziyaret sırasında yaşlıların elleri öpülüp sohbetler gerçekleştirildi, hediye paketleri verildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Ziyaretçiler için duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Fatma Cantekinler, daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi ve konuklara teşekkür etti.

"Bugün kaymakam ve eşi, emniyet müdürümüz ve polisler huzurevimizi ziyarete geldiler. Biz büyük bir aile olduğumuzu fark ettik. Çok mutlu olduk. Göğsümüz kabardı. Her zaman bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çünkü, bu ahde vefadır. Bizim konuklarımız geçmişimiz değil, bizim gideceğimiz yolu yürümeye sona yaklaşmış insanlar. Onları mutlu etmek, ilerde bizi de mutlu edecek insanların olmasına vesile olabilir. Gelenlere teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz"

