Balıkesir Burhaniye'de Kırma Zeytin Sezonu Başladı: Sofralara 2 Haftada Geliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı ve kırma zeytin hazırlığı başladı; kırma zeytinler 2 haftada sofralara ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:57
Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı ile birlikte kırma zeytin hazırlama mesaisi de başladı. Kırılan zeytinler suya konuyor ve su haftada bir değiştiriliyor; 2 hafta sonunda sofralara geliyor.

Hazırlık ve Uygulama Süreci

Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki işyerinin önünde, bir marangozun yaptığı 'hamarat' adlı tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytinlerinin iki hafta içinde tüketiciye ulaşacağını belirtti. 57 yaşındaki Özkan, hazırlık aşamalarını şöyle anlattı:

"Kırmalık zeytinleri bir hafta suda bekletiyoruz. Bir hafta süresince iki tane kesme şeker atıp güneşte tutuyoruz; zeytinlerin güzel sararması için. Ardından ikinci haftada tuzlu suya alıyoruz. Tuzlu suda 3-4 gün beklettikten sonra yemeye başlıyoruz."

Rekolte ve Fiyatlar

Özkan, yörede zeytin rekoltesinin geçen yıla göre düşük olduğunu ve bunun fiyatlara yansıdığını söyledi. Kırmalık zeytin fiyatlarının 100-120 lira arasında değiştiğini, hazırlanmış olarak ise 140 lira seviyesinde satıldığını aktardı.

"Bu sene rekolteler düşük; yağmurlarımız olmadığından zeytinler biraz daha ufak. Hazırladığımız tuzlama ve kırma zeytini piyasaya sürmekteyiz. Biz limon tuzu katılması taraftarı değiliz. Doğal olarak bu peroksit gazı vardır. Bunun midemizi ve bağırsaklarımızın çalışmasında çok büyük faydaları vardır. Bunun böyle hazırlanması doğal olarak daha güzel daha kaliteli oluyor."

Sezon Mesajı

Fatih Özkan, müşterilerine ve çiftçilere iyi dileklerini ileterek, tüm çiftçilere "güzel, bol bereketli sezon" diledi.

Öne çıkan bilgiler: Kırma zeytin hazırlığı Burhaniye'de başladı; su haftada bir değiştiriliyor; tüketim için ortalama hazırlık süresi 2 hafta.

