Balıkesir Büyükşehir, sokak hayvanları için mama üretiyor

Balıkesir Büyükşehir, İvrindi'de kurduğu üretim merkezinde işletmelerden toplanan fazla yemekleri hijyenik koşullarda mamaya dönüştürerek gıda israfını azaltıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:46
Proje ve üretim süreci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan can dostların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. İvrindi Bakımevi çatısı altında kurulan üretim merkezinde, iş yerleri, işletmeler ve kurumlardan her gün toplanan fazla yemekler hijyenik şartlarda geri dönüştürülerek besleyici mamalara dönüştürülüyor.

Belediye, bu uygulama ile hem gıda israfını azaltıyor hem de bakımevlerinde kalan can dostları yüksek besin değerine sahip ve sağlıklı mamalarla buluşturuyor.

Başkan Akın'ın değerlendirmesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte yaşayan tüm canlıların sağlıklı, konforlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Akın, 'Bizler, yerel yönetimler olarak sadece insanımızın değil şehrimizde yaşayan tüm canlılarımızın huzurundan sorumluyuz. İvrindi Bakımevimizin içerisinde kurduğumuz birimde, kendi sorumluluk alanımızdaki sokak hayvanları bakımevlerinde misafir ettiğimiz can dostlarımız için mama üretmeye başladık. Her gün düzenli olarak topladığımız bu fazla yemekleri can dostlarımız için en besleyici mama haline getiriyoruz. Hem israfı engelliyoruz hem de can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli beslenmesine katkı sunuyoruz. Can dostlarımız bizlere emanet. Can dostlarımızın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' sözleriyle projenin önemine vurgu yaptı.

Sahiplendirme ve destek çağrısı

Başkan Akın ve eşi Arbil Akın tarafından başlatılan 'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz!' kampanyasıyla binlerce can dost sıcak yuvaya kavuştu. Proje kapsamında sahiplendirmeyi teşvik etmek ve sahiplenenlere destek sunmak amacıyla mama, kulübe desteği ve veterinerlik hizmetleri de sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için candostlar.balikesir.bel.tr adresli web sitesini kurdu. Site üzerinden sahiplenmek isteyenler, ilgili can dostu seçerek 'Sahiplenmek istiyorum' butonuna tıklayıp açılan 'Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu'nu doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor.

