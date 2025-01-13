Balıkesir-Çanakkale Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili yağıshlar sonrası kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 01:43
Balıkesir-Çanakkale Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar, yamaçlardan aşağı akan su nedeniyle Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı. Ancak, gerekli müdahale ile yol trafiğe yeniden açıldı.

Kırsal Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağışlar, Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı doğru sürüklenen su birikintileri ile birlikte, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Çanakkale istikametinde kapanmaya sebep oldu. Bu durumu fark eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, 6 itfaiye aracı, vidanjör ve kepçelerle hızlı bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından, suların çekilmesiyle birlikte ulaşım jandarma ekiplerinin kontrolünde yeniden sağlandı. Ayrıca, itfaiye ve BASKİ ekiplerinin, 4 vatandaşın yardım istemesi üzerine, bölgedeki ev ve işyerlerinin zemin katlarına giren suların tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

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