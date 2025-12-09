DOLAR
Balıkesir Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi 2. Etapla Yeni Atölyelerle Güçleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2. etap çalışmaları tamamlanan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, 9 yeni cihazla toplam 27 cihaza ulaştı; yeni atölyeler öğrencilere çevre eğitimi sunacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:12
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda çevre bilincini artırmak ve bilimsel, etkileşimli öğrenme ortamı sağlamak amacıyla kurulan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezinin 2. etap çalışmaları tamamlandı. Merkez, yenilenen cihazları ve yeni atölyeleriyle öğrencilere daha fazla eğitim fırsatı sunacak.

Kurulum, alan ve kapasite

Merkez, Karesi ilçesindeki Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi bünyesinde, 270 metrekarelik bir alana kurulmuş durumda. Toplamda 720 metrekare alanda hizmet vermesi planlanan merkeze 2. etap kapsamında 9 yeni cihaz eklenerek toplam cihaz sayısı 27ye yükseltildi. Bugüne kadar merkez, 56 okuldan 6 bin 226 öğrenciyi ağırladı.

İnteraktif atölyeler ve eğitim içerikleri

Merkezde oluşturulan yeni eğitim atölyeleri, interaktif cihazlar ve uygulama odaklı çalışmalarla çocukların deneyerek öğrenmesini hedefliyor. Eğitim programlarında atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliği ve doğa olayları gibi konular bilimsel deneyler ve gözlemler aracılığıyla işleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde yürütülen çalışmalar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı ve çocuklarda erken yaşlardan itibaren çevre farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrencilere daha fazla öğrenme fırsatı

Yeni eklenen cihazlar ve atölyeler sayesinde merkez, öğrencilere sosyal ve öğrenme odaklı daha zengin deneyimler sunacak. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, iklim krizi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi gibi güncel çevre sorunlarına karşı gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlamaya devam edecek.

