Balıkesir'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Açık denizde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28 ve KB-115), hareket halindeki bir lastik botu tespit etti.

Çocuklar da Arasında

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durdurulan lastik botta, toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu operasyon, ülkenin düzensiz göç ile mücadelesinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.