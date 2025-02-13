Balıkesir'de 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kadın Hükümlü Yakalandı

İçişleri Sözleşmesi ve Takip Süreci

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hırsızlık suçundan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü Z.A., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı.

Teknik ve Fiziki Takip Sonucu Elde Edilen Bilgi

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu, Z.A.'nın Avcılar Mahallesi'ne zeytin satmaya geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma, mahallede gerekli güvenlik önlemlerini alarak firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti.

Hükümlünün Cezaevine İadesi

Yapılan operasyon neticesinde, Z.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu başarılı operasyon, jandarma ekiplerinin suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.