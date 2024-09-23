Balıkesir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de Üç Araçla Gerçekleşen Korkunç Kaza

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, Savaştepe - Sarıbeyler kara yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yolda seyir halindeki Hüseyin Ali Tilki (55) yönetimindeki 10 AHA 567 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyit Ali Ürün (54) idaresindeki 10 AC 269 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Süleyman Çakıcı (50) tarafından yönetilen 10 UF 047 plakalı hafif ticari araca da çarptı.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza sırasında Seyit Ali Ürün direksiyon başında sıkıştı. Yolcu konumundaki Tülay Ürün (53) ve Orhan Ürün (61) ile diğer sürücü Hüseyin Ali Tilki kazada yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, Seyit Ali Ürün’ü sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.