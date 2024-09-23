DOLAR
34,12 -0,1%
EURO
37,96 0,4%
ALTIN
2.882,9 -0,29%
BITCOIN
2.165.398,71 -0,48%

Balıkesir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:09
Balıkesir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de Üç Araçla Gerçekleşen Korkunç Kaza

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, Savaştepe - Sarıbeyler kara yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yolda seyir halindeki Hüseyin Ali Tilki (55) yönetimindeki 10 AHA 567 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyit Ali Ürün (54) idaresindeki 10 AC 269 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Süleyman Çakıcı (50) tarafından yönetilen 10 UF 047 plakalı hafif ticari araca da çarptı.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza sırasında Seyit Ali Ürün direksiyon başında sıkıştı. Yolcu konumundaki Tülay Ürün (53) ve Orhan Ürün (61) ile diğer sürücü Hüseyin Ali Tilki kazada yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, Seyit Ali Ürün’ü sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor
3
Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor
4
Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı
5
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat
6
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı
7
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!