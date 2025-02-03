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Balıkesir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:19
Balıkesir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri başarılı operasyonlar sonucunda 35 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonlar, Ayvalık, Susurluk ve İvrindi ilçelerinde gerçekleştirildi.

Göçmenlerin Uyrukları

Yakalanan göçmenlerin 32'si Afganistan, 2'si Özbekistan ve 1'i Suriye uyrukludur. Bu durum, bölgedeki düzensiz göç hareketliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Düzensiz göçmenler, il Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiştir.

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