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Balıkesir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'a gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı. İnsani yardımlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:16
Balıkesir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

İlçede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerleyen botu durdurarak içindeki göçmenleri yakaladı.

İnsani Yardım ve İşlemler

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 35 düzensiz göçmene, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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