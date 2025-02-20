Balıkesir'de 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:55
Balıkesir'de 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin durumu üzerine, geçişlerin sağlanması için sorumlu şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı.

Yapılan operasyon sonucunda, kimlikleri belirlenen H.D, L.Ş, A.A, M.Ç ve E.Ş, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, 5 zanlı sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

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