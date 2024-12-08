Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 9 Aranan Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştiren asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulama, 83 ekip ve 308 personelin katılımı ile hayata geçirildi. Uygulamanın amacı, asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesiydi.

Uygulama kapsamında 1862 kişi sorgulandı, 236 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yapılar denetlendi. Yapılan kontroller neticesinde 9 şüpheli yakalandı. Elde edilen veriler arasında, 13 sentetik ecza maddesi, 3 gram sentetik uyuşturucu madde, 30 sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği yer aldı.

Trafik denetimlerinde ise 113 araç sürücüsüne para cezası kesilirken, 33 araç trafikten men edildi.