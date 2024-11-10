Balıkesir'de Atatürk Kayalıkları'nda Anma Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

İlçe protokolü ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, Atatürk Kayalıkları'na tırmanarak, burada Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açtı. Etkinlik, Gömeç İlçe Spor Müdürlüğü organizasyonunda, kaymakamlık ve belediye katkıları ile gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılım gösteren doğaseverler, Hacıhüseyinler Köyü’ndeki kayalıkların eteklerindeki tarihi Kocaçınar'a kadar yürüyüş yaptılar. İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan, yaptığı konuşmada, Ulu Önder’i farklı bir etkinlikle anmak istediklerini belirtti.

Yürüyüş rehberi Erhan Çiftçi eşliğinde 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'na tırmanan grup, zirveye ulaştıklarında hatıra fotoğrafları çekilerek anılarını ölümsüzleştirdi. Kocaçınar’a inen grupla buluşan İlçe Spor Müdürü Balkan, bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan ilçe kaymakamlığı, belediye ve tüm doğaseverlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Kaymakam Mehmet Ali Atak da katılarak destek verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'nda anıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'nda anıldı.