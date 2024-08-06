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Balıkesir'de Baba ve Oğul Cinayet Suçlamasıyla Tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir cinayet vakası sonucunda baba ve oğlu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:26
Balıkesir'de Baba ve Oğul Cinayet Suçlamasıyla Tutuklandı

Balıkesir'de Cinayet Vakasında Tutuklama

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, cinayet işledikleri iddia edilen bir baba ve oğlu, yapılan gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, Metin Gür (44) ile husumetli olduğu Kemal Pektaş (60) arasında yaşanan bir tartışma ardından meydana geldi. İddialara göre, Gür, Pektaş'ın Kırsal Çavuş Mahallesi'ndeki evinin önüne giderek kendisinden dışarı çıkmasını istedi. Ancak Pektaş, dışarı çıkmayı reddetti ve Gür bölgeden ayrıldı.

Daha sonra tekrar Pektaş'ın evine gelen Gür, bir kez daha kendisinden dışarı çıkmasını talep etti. Bu esnada Kemal Pektaş ve oğlu Tayfun Pektaş (31), av tüfeği ile dışarı çıkarak Gür'e ateş açtılar. Kafasından yaralanan Metin Gür, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarma ekipleri, baba ve oğul Pektaş'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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