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Balıkesir'de Balkon Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde balkonundan düşen 28 yaşındaki Berker Topçu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:40
Balıkesir'de Balkon Kazası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trajik Balkon Düşmesi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki evin balkonundan düşen Berker Topçu (28), yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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