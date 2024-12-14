Balıkesir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Balıkesir'de Bıçaklı Kavga Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 67 yaşındaki Ersin S., ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Olay, Narlı Mahallesi'nde, 46 yaşındaki Fuat Y. ile Ersin S. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan bir kavga sırasında yaşandı. Fuat Y., Ersin S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler yetersiz kalırken, ağır yaralanan Ersin S., <%strong>olay anında hayatını kaybetti. Kavganın ardından Fuat Y., jandarmaya teslim oldu.

Ersin S.'nin cesedi, detaylı bir otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.