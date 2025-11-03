Balıkesir'de Burhaniye Operasyonunda 95 bin 620 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde durdurulan araçta 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:17
Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 95 bin 620 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

