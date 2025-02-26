Balıkesir'de Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın çatısından düşen bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta meydana geldi. Apartman sahibi Mithat Akdoğan (58), çatıda devam eden tamiratı yerinde görmek için çatıya çıktı. Ancak, talihsiz bir şekilde havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akdoğan'ı hızla Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mithat Akdoğan yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.