Balıkesir'de DEAŞ'a Finansman Sağlayan Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de DEAŞ Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltı ve Operasyon Süreci

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan ve bu örgütlerle irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bu çerçevede DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen kişinin adresine yapılan operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltındaki işlemlerin ardından, şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kişinin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aramalarda bir miktar para ve döviz ele geçirildi.