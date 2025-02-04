Balıkesir'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'de DEAŞ'a Operasyon
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Koordineli Operasyon
Polis, Altyeüll, Karesi, Burhaniye ve Marmara ilçelerinde belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 4 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şahısların, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken, operasyonun DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.