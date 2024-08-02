Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen ele geçirildi. Operasyon, Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı Operasyon

Güvenlik ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Burhaniye'de 2 araca yönelik operasyon düzenledi. Kıyı şeridini kullanarak yurt dışına geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalanırken, onlara yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda yakalanan araçlarda ve göçmenlerin kişisel eşyalarında yapılan aramalarda çeşitli malzemeler bulunmuştur. Bu malzemeler arasında 4 el pompası, 2 can yeleği ve 7 iç lastik yer alıyordu.

Yasal Süreç Başlatıldı

Yakalanan yabancı uyrukluların, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirlendi. Gözaltındaki 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 12 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.