Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Burhaniye'de 12 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçılık şüphelisi yakalandı. Yasal işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:54
Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen ele geçirildi. Operasyon, Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı Operasyon

Güvenlik ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Burhaniye'de 2 araca yönelik operasyon düzenledi. Kıyı şeridini kullanarak yurt dışına geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalanırken, onlara yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda yakalanan araçlarda ve göçmenlerin kişisel eşyalarında yapılan aramalarda çeşitli malzemeler bulunmuştur. Bu malzemeler arasında 4 el pompası, 2 can yeleği ve 7 iç lastik yer alıyordu.

Yasal Süreç Başlatıldı

Yakalanan yabancı uyrukluların, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirlendi. Gözaltındaki 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 12 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalanan 12 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar