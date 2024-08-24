Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen, güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalama Operasyonu

Küçükköy Mahallesi'ndeki Badavut mevkisinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan göçmenlerin 5'inin çocuk olduğu belirlendi.

İnsani Yardım ve İşlem Süreci

Yakalanan 10 yabancı uyrukluya, güvenlik güçleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu olay, bölgede düzensiz göçle mücadele doğrultusunda atılan adımları bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.