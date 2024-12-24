Balıkesir'de Fabrika Patlaması: 12 Vatandaş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Üzücü Bir Olay

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, patlama sonucunda 12 vatandaşın vefat ettiğini belirtti.

Olayın Detayları

Patlama, özellikle çevredeki sakinler arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Yetkililer, olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemlerini artırarak, detaylı bir soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Ustaoğlu, olayın nedenleri konusunda en kısa sürede bilgi edinileceğinin altını çizdi.