Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesinin Yakalanması
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan bir üye yakalandı.
Operasyonun Detayları
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, O.K. isimli şahsın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi. Ekipler, O.K.'nin bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi.
Adalet Süreci
Gözaltına alınan O.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, FETÖ ile mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceğini vurguladı.