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Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan bir FETÖ üyesi, emniyet operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:07
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesinin Yakalanması

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan bir üye yakalandı.

Operasyonun Detayları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, O.K. isimli şahsın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi. Ekipler, O.K.'nin bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Adalet Süreci

Gözaltına alınan O.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, FETÖ ile mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

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