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Balıkesir'de Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü A.Ş.G yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:09
Balıkesir'de Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü A.Ş.G. Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü A.Ş.G. düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ş.G'nin Erdek'teki bir evde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenleyerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü A.Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

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