Balıkesir'de Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri Coşkuyla Yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri, 10 bin vatandaşın katılımıyla festivale dönüştü.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:54
Balıkesir'de Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri Coşkuyla Yapıldı

Havran'da Deve Güreşi Heyecanı

Balıkesir'in Havran ilçesinde her yıl düzenlenen Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Havran Belediyesi ve Havran Deveciler Derneği'nin işbirliğiyle Millet Bahçesi içindeki Seyit Onbaşı Güreş Arenası'nda düzenlenen etkinlik, yerli ve yabancı pek çok izleyiciyi bir araya getirdi.

150 Deve ve 10 Bin İzleyici

Etkinlikte, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden getirilen toplam 150 deve, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 10 bin kişi bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için alanda yerlerini aldı. Ancak bazı develerin rakiplerinden kaçması ve görevlilerin ayırtmakta zorlandığı anlar, izleyenleri eğlendirdi.

Güzel Bir Etkinlik

Havran Deve Güreşleri Tertip Komitesi Üyesi Halil Bıçakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Seyit adına düzenlenen güreşlerin 7'ncisine 150 devenin katıldığını belirtti. Bıçakçı, etkinliğin Havran halkı için son derece keyifli olduğunu, Ege Bölgesi'nden Akdeniz Bölgesi'ne kadar birçok devenin katıldığını vurguladı.

Etkinlik sırasında birçok vatandaş, güneşli havada arkadaşlarıyla mangal yakarak keyifli bir gün geçirdi. Havran'daki deve güreşleri, geleneksel eğlenceler arasında önemli bir yer tutuyor ve yerel kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde "Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri" yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde "Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri" yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde "Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri" yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde "Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri" yapıldı.

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