Balıkesir'de Göçmen Avı: Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Sahil Güvenlik Mobil radarı Ayvalık açıklarında bir göçmen avı gerçekleştirdi. MORAD-12 kod adlı mobil radar, Yunanistan Midilli Adası'na gitmeye çakışan yabancı uyruklu göçmenleri yakaladı. Kaçak yollarda Yunanistan'a geçmeye çalışırken yerleri tespit edilen göçmenlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale gerçekleştirildi. TCSG-61 adlı gemi ile bölgeye giden ekipler düzensiz göçmenleri ele geçirdi. 48 göçmenin ele geçirildiği müdahale sonrası insani yardım dahilinde yiyecek, içecek ve giyim ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.