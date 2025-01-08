Balıkesir'de Husumet Nedeniyle Av Tüfeğiyle Yaralama Olayı

Balıkesir'de Husumet Nedeniyle Av Tüfeğiyle Yaralanma

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Güre Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı husumetlisi Suat Saka tarafından av tüfeğiyle vurulan Yusuf E hastaneye kaldırıldı.

Olay, taraflar arasında yaşanan bir tartışmanın ardından kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Yusuf E, aracından aldığı av tüfeğiyle Suat Saka'yı bacağından yaraladı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Saka'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay sonrası kaçan zanlı, Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırı anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Yusuf E'nin hedef aldığı Suat Saka'ya ateş ettikten sonra yere düşmesi açıkça görülüyor.