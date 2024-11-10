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Balıkesir'de İnşaattan Düşen Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan düşen gece bekçisi Cengizhan Kabak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:46
Balıkesir'de İnşaattan Düşen Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trajik Olay: İnşaattan Düşme Sonucu Can Kaybı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, gece bekçisi olarak çalışan Cengizhan Kabak (78), görev yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Geçmişi

Olay, Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden bir inşaata işçilerin gelmesiyle ortaya çıktı. İşçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek hemen durumu yetkililere bildirdiler.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Cengizhan Kabak'ın yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

Olayın Ardından Yapılanlar

Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Bu talihsiz olay, inşaat iş güvenliği konusundaki endişeleri tekrar gündeme getirdi. İzlenecek adımlar ve alınacak önlemler, bu tür kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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