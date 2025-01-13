Balıkesir'de İşçi Servisi Devrildi: 25 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kazada 4 yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:07
Balıkesir'de İşçi Servisi Devrildi: 25 Yaralı

Balıkesir'de Kaza: 25 İşçi Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Olay, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı işçileri hemen Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

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