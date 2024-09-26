Balıkesir'de Jandarma, Öğrencilerin Güvenliğini Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Öğrenciler İçin Harekete Geçti

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yeni eğitim sezonunda çocukların güvenliğinden sorumlu olarak okullardaki denetimlerini artırmış durumda.

Güvenlik ve Bilinçlendirme Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı, Bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlk ve Ortaokulu çevresinde yürüttüğü çalışmalarla, okul servislerinin denetimlerini gerçekleştirmekte. Yapılan bu denetimlerde, çocukların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla çeşitli kontroller yapılmakta. Denetim Aşamasındaki İncelemeler

Servis araçlarının, emniyet kemer sistemleri, okul taşıt yazıları, yangın tüpleri, 'dur' ikaz lambaları ve kameralar gibi birçok güvenlik donanımının kontrolü yapılıyor. Bu kontroller, öğrencilerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme

Okul Müdürü Ali Orhan, jandarma ekiplerinin sağladığı destekten bahsederek, "Jandarmalarımız, çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri konusunda bizlere büyük yardımcı oluyorlar," diyerek teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler, jandarma ekipleri tarafından dağıtılan "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı kitap sayesinde trafik kurallarıyla ilgili önemli bilgiler edindi. 7. sınıf öğrencisi Erva Sevgi Akgün, jandarma ekiplerinin güzellikle kendilerine yönlendirmelerde bulunduğunu ve faydalı bilgiler sunduğunu belirtti.

Öğrenci Görüşleri

Emir Duyurucu, jandarmanın sağladığı eğitimlerden memnun kaldığını ifade ederek, "Serviste kemerimizi takmalıyız, şoförü rahatsız etmemeliyiz," dedi. Başka bir öğrenci Muharrem Çelik, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Bir kaza anında ne yapmamız gerektiğini öğretiyorlar," şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar, çocukların eğitim ve öğretim hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için büyük önem taşımaktadır.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.